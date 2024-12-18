扁子弟兵“國安會”諮委馬永成任“政務委員”

米色上衣為陳水扁子弟兵馬永成。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／“行政院長”卓榮泰今宣布新任“內閣”人事案，由曾在陳水扁執政時期擔任核心幕僚、現任“國安會”諮詢委員馬永成，正式上任“政務委員”職務，並將會在本周完成人事程序。卓榮泰強調，馬永成成經驗豐富、閱歷無數，未來會請他就院內各部會內部的溝通，以及“中央”、地方事務的協調，與對外政策說明。



卓榮泰表示，目前有8位政委，但在日前開會時有5位政委請假，僅有3位政委來開會，而“政院”可以有7至9位政委，因此決定要新增1位，由現任“國安會”諮詢委員馬永成擔任，將在本周完成人事程序後，正式上任“政務委員”職務。卓“內閣”上任之初共有8位政委、3人兼任，包含政委兼“國科會主委”吳誠文、政委兼“國發會主委”劉鏡清、政委兼工程會主委陳金德。



另外5位政委為前“衛福部長”陳時中、前“文化部長”史哲、“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，及台大法律系專任教授林明昕、前陸軍副司令季連成，分別督導社福、文化、經貿、“法務部”與個資籌備處及“內政部”災防、消防以及“國防部”等業務。



卓榮泰強調，馬永成將銜接全社會防衛的工作，承接其中需要“行政院”執行工作，而馬永成經驗豐富、閱歷無數、政策敏銳、判斷精確，未來會請他就院內各部會內部溝通，以及“中央”跟地方事務的溝通跟調，並跟發言人一起做對外就政策進行重點說明，應有助於未來溝通執行，有助於提升內務效率。