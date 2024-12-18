馬英九：跨越政治險惡傳遞兩岸渴望交流聲音

馬英九今啟程再訪陸，在機場發表簡短談話。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月18日電（記者 盧誠輝）馬英九今日率領大九學堂20多位學員再次訪陸，一行人將到哈爾濱和成都參加兩岸青年交流活動。馬啟程前在桃園機場發表簡短談話時表示，馬英九基金會以實際行動，盡其所能來推展兩岸青年的交流，希望能夠建造兩岸和平的橋梁，跨越政治險惡，傳遞兩岸人民渴望交流的心聲。



馬英九今日率領大九學堂成員到桃園機場第二航廈出境大廳，搭乘上午8時45分的華航CI501班機先飛往上海再轉機，預計傍晚抵達哈爾濱，展開為期9天8夜的行程。馬首次率團訪陸是在去年3月，先後到南京、武漢、長沙、重慶和上海等地參訪12天。第二次訪陸是在今年4月，前往廣東、陝西和北京等地參訪11天。此次是馬第3次率團訪陸。



馬英九指出，這是他第3次到中國大陸訪問，同樣帶著大九學堂的同學，這是兩個禮拜前邀請大陸師生訪問團以後，很快的安排台灣同學回訪大陸。他認為，現在這個階段，兩岸青年互相交流是格外重要的，尤其是在全球戰爭評量，兩岸關係遠叫他執政時期緊張。



馬英九強調，馬英九基金會以實際行動，盡其所能來推展兩岸青年的交流，希望能夠建造兩岸和平的橋梁，跨越政治險惡，傳遞兩岸人民渴望交流的心聲，這也是他身為前“總統”的責任，也是他為台灣鄉親和兩岸和平盡心盡力所能做的事情。



馬英九認為，兩岸青年交流越多，認識越深入，未來兩岸的衝突一定會越少。馬英九基金會雖然只是一個民間單位，但是始終願意協助政府推展兩岸交流，透過每年幾次的兩岸青年互訪，努力將兩岸民間的誤解降到最低，這也符合台灣民眾的利益與福祉，未來他會繼續努力。