雙城論壇陸媒來台遭拒　夏立言被問這句汗顏

國民黨副主席夏立言。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／2024台北上海雙城論壇17日圓滿結束，但陸委會拒上海台辦主任及陸媒來台。對此，中國國民黨副主席夏立言17日接受廣播節目訪問表示，上海方面向他反問，去年國民黨籍台北市長蔣萬安去上海雙城論壇，整團都沒被拒絕，這次陸媒卻都被拒絕，究竟哪個社會才是自由的社會，讓他聽起來很汗顏。



根據《中時新聞網》報導，夏立言17日接受廣播節目《POP大國民》訪問時提到，日前才去上海參加台商協會30周年活動，也遇到上海台辦主任金梅。上海方面也都告訴他，上海的垃圾分類跟市民專線都是學台北的，兩市交流會在市政上有成績，即便兩岸現在有困難，民眾還是支持，但這次台辦要來卻被阻撓，他們也反問，去年蔣萬安申請的團，整團都沒被拒絕，這次卻拒絕所有陸媒，到底哪個社會才是自由社會，聽起來很汗顏。



夏立言表示，這次雙城論壇最大亮點，就是上海方面同意開放上海團客來台，已經看到很多旅遊股票都往上漲，代表老百姓非常希望有交流，且有民調都顯示，六成以上民眾都認為兩岸之間要交流。他也提到，這次雙城論壇，陸委會處理實在不是很好，讓台北市府跟上海市府都有負重而行之感。



夏立言說，民進黨在處理雙城論壇時立場很尷尬立場，一方面嘴巴上說要有序的交流，真正交流要進行時，明明是很正面的交流，真的要交流了，又心有不甘，就要做一些動作。