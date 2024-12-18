馬英九今啟程赴哈爾濱　台青不畏寒冬超期待

馬英九今日率團啟程訪陸，大九學堂學員入關前滿臉笑容。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月18日電（記者 盧誠輝）馬英九今日率領大九學堂20多位學員再次訪陸，一行人將到哈爾濱和成都參加兩岸青年交流活動。由於哈爾濱今日氣溫僅約零下18到23度，但大九學堂學員一到桃園機場仍露出滿臉笑容，臉上也掩藏不住超期待的心情，眾人展現不畏寒冬也要訪陸促進兩岸青年交流的決心。



馬英九今日率領大九學堂學員到桃園機場第二航廈出境大廳，搭乘上午8時45分的華航CI501班機先飛往上海再轉機，預計傍晚抵達哈爾濱，展開為期9天8夜的行程。馬首次率團訪陸是在去年3月，先後到南京、武漢、長沙、重慶和上海等地參訪12天；第二次訪陸是在今年4月，前往廣東、陝西和北京等地參訪11天；此次是馬第3次率團訪陸。



大九學堂學員今日上午不到7時就到桃園機場第二航廈出境大廳會合，許多學員雖然都穿著西裝，但手上都掛著一件厚重外套。學員入關前，有媒體詢問心情如何？是否會期待此次的兩岸青年交流？學員則是笑而不答，僅點頭致意後便魚貫入關準備登機。



馬英九此次訪陸行程從18日到26日，19日將出席哈爾濱最盛大的海峽兩岸青年冰雪節，參訪太陽島冰雕博物館、冰雪大世界和侵華日軍731部隊罪證陳列館。22日則會轉往成都，預計將赴三星堆博物館、杜甫草堂博物館、都江堰水利工程、大熊貓繁殖中心等地參訪。



值得注意的是，此次海峽兩岸青年冰雪節以“燃情冰雪、攜手同行”為主題，預計將有約1千名台灣青年參加，19日將在黑龍江省哈爾濱市舉行啟動儀式、兩岸青年短片展播及頒獎，期間還將舉辦兩岸青年交流座談會、第9屆亞洲冬季運動會場館巡禮、冰雪體驗和參訪交流等多項活動。