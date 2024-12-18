特朗普不談護台　黃介正：要各方自我約束

黃介正。（截自“TVBS文茜的世界周報”YouTube畫面) 中評社台北12月18日電／對於美國總統當選人特朗普未承諾防衛台灣，陸委會前副主委、淡江大學戰略所副教授黃介正表示，特朗普知道他的政策不確定性，會讓各國期待、自我約束。



特朗普日前接受美國國家廣播公司（NBC）節目“會晤新聞界”（Meet the Press）專訪，節目主持人維爾克（Kristen Welker）詢問，若在任內中國大陸攻台，他會否致力於防衛台灣？特朗普不願意回應，還重申“我從來沒這麼說（I never say）”，但表示“我必須協商，對吧？”維爾克再追問，能說一下是否會防衛？特朗普則說，基於與大陸國家主席習近平關係良好，“我希望他不要這樣做（攻台）”。



根據《中時新聞網》報導，對於特朗普的這一番話，黃介正在16日在播出的節目《TVBS文茜的世界周報》表示，特朗普是個自信度很高的人，尤其在其第一任期內，“最近所有看到的戰爭，或者是台海周邊危機，都沒有發生”，因此在黃看來，特朗普講的話有一定的道理。



黃介正指出，特朗普知道，世界各國對他政策的不可預期性有期待，亦或是有心理準備，並可能會因不知道他會用什麼樣的態度來處理問題，使得各國自我設限、制約自身原先想做的事情。