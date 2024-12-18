協商破裂！林思銘：民主不是民進黨說了算

國民黨團書記長林思銘與民進黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘協商，雙方爆發激烈口角。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）由於中國國民黨團16日在“立法院”內政委員會3分鐘就通過《公職人員選舉罷免法》修正草案初審，民進黨團今日上午霸佔“立法院”內政委員會主席台杯葛議事。國民黨團書記長林思銘上午出面與民進黨籍“立委”協商，雙方爆發口角衝突，林思銘直呼“民主不是民進黨說了算”。



“立法院”內政委員會16日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。藍營當天出招，在走廊築起人牆擋住綠委，讓召委徐欣瑩率藍委在會議室內審查，只花了3分鐘就讓修正草案完成初審送出委員會。事後綠營對無法參與審查大表不滿。



今日“立法院”內政委員會原定排審“行政院”預算，由於會議開始前，照規定要先確定上次開會的議事錄，也就是16日通過選罷法初審的內容，今日一早民進黨籍“立委”就霸佔內政委員會主席台阻止開會，以防議事錄獲得確認。



林思銘早上一度現身內政委員會門外，與民進黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘協商，雙方爆發激烈口角衝突。



林思銘質疑民進黨團杯葛議事，不讓召委徐欣瑩前來開會，民進黨自己杯葛“行政院”預算審查。



吳思瑤則表示，徐欣瑩可以進來開會，但是不得確認16日議事錄，先等“立法院長”韓國瑜對16日開會的問題召集協商再說。吳思瑤批，16日內政委員會會議合法嗎？衹有國民黨“立委”開會這樣合法嗎？連列席官員都沒有。



蔡易餘也質疑16日會議程序違法。



林思銘則回批，民主不是民進黨說了算，星期一的事情已經翻頁了，今天是要審查預算，我們待會要開會，馬上要審查預算，不能不讓主席上台。



雙方協商不歡而散，林思銘轉身離去，並強調今天要開會，他會請召委徐欣瑩進入會議室。