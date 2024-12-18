黑熊學院遭指賣淘寶貨提告不起訴　網民嘲諷

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／黑熊學院自聞名以來爭議不斷，創辦人民進黨“立委”沈伯洋日前號召千人舉牌護台，又被踢爆空拍機竟是用陸製大疆無人機。而早在黑熊創立之初就有網友質疑，所推產品根本是拿大陸淘寶貨賺價差，黑熊學院不滿提告。但16日傳出檢方保障言論自由，決定不起訴。



淘寶台灣站今年雙11檔期砸新台幣20億元補貼、跨境免運，震撼台灣電商市場。綠委沈伯洋、林楚茵等指控淘寶以“養、套、殺”策略滲透台灣市場，並有蒐集個資疑慮。粉專“觸極者”質疑身為黑熊學院院長的沈伯洋，當初被抓包淘寶價新台幣260元的急難救助包，他們竟賣2000元。



黑熊學院16日在臉書發文表示，日前有網友抹黑他們使用淘寶貨，黑熊為了維護名譽而提告，“起訴的目的是要提醒在網路上誑言的民眾”。然而，檢察官以保障言論自由為由，決定不起訴。黑熊學院指出，他們對於結果感到遺憾，但尊重司法判決結果，“起訴前其實就知道，以近年來類似的判例，多數傾向從寬認定，保障言論自由。但人民有言論自由，我們當然也有捍衛自己名譽的權利”。



黑熊學院提到，被告的民眾到了地檢署才辯稱，當初留言不是那個意思、“沒有認為黑熊用淘寶”、“貼文的意思是要提醒大家，淘寶抄襲黑熊”等。黑熊學院說：“在網路發言是需要負責任的”、“如果認為自己發文內容沒有錯，怎麼不堅持到底？還是其實是想幫黑熊講話，只是語意不清”？黑熊學院強調，偵查後“沒有用淘寶”已成為雙方共識，“不起訴書上面都有寫，下次發文前謹言慎行，沒事不要跑法院”。



粉專“歷史哥澄清唬”對此發文指出，“司法認證！”、“又一次抗中保台，再次舔中爆胎！沈黑熊何時出來面對”？網友留言“遠看是台灣黑熊，近看原來是大陸熊貓”、“人家熊貓可愛多了”、“黑熊真的有guts的話，就該公佈其供應商，徹查供應鏈，只要有一樣是大陸來的就禁用。不要連供應商管理都不會還來作生意。再來個大疆事件，又推給供應商就難看了”、“整天反中怎一直買大陸貨”、“這時候個資又不會被傳到對岸了？”、“被法院認證了還嘴硬捏，笑死”、“嘴巴說愛台灣，實際...”。