考委人事制衡失敗　台媒：藍白未合難成事

“立院”17日進行“考試院”人事同意權案投票。（中評社 資料照) 中評社台北12月18日電／本屆“立院”三黨均不過半，藍白合作才足以制衡執政黨，然而，17日“考試委員”人事同意權投票，爭議性相對較低，藍白仍紕漏百出，在野陣營應視為警訊，後續大法官、NCC人事案及《選罷法》等關鍵法案，必須再三溝通確認，以免再生變故。



根據《中時新聞網》分析報導，不論法案推動、人事案或預算審查，即便各政黨難免各有立場，但在強力監督執政權的共同目標下，藍白仍盡量異中求同，“立法院”上會期合力通過“國會”改革法案，最後仍被民進黨政府發動“釋憲”閹割，可見藍白合尚不一定能約束暴衝的強權，更何況藍白不合？



“立院”17日進行“考試院”人事同意權案投票，算是牛刀小試，畢竟“試委”職權單純，爭議性低，結果竟還是出現3名藍委、1名白委蓋錯票，引發爭議，更萌生不少陰謀論；所幸“試委”人事最終結果未受影響，藍白仍擋下被認為是政治酬庸的“最高檢察署”檢察官柯麗鈴。



人事案投票中，被提名人需有過半的57張同意票才能通過，由於民進黨“立委”僅51席，只要藍白合作夠緊密，在人事同意權案上，否決民進黨政府的酬庸人選並非難事。



綠委們昨日被動應戰，勝算不高，51張同意票仍能票票入匭，十足展現其團結一心的作戰能力；反倒是握有決定權的藍、白兩黨錯誤百出，不只引發支持者不滿，也容易徒增猜忌，給予綠營見縫插針的機會。



後續還有NCC委員、“司法院”大法官人事同意權案投票，尤其在反廢死的高度社會共識下，7名大法官被提名人中仍衹有1人表態支持死刑，私毫無視民意；NCC近年來更是爭議不斷，自甘淪為執政黨打擊異己工具。



面對爭議人事，全民都在看在野陣營如何應對，藍白沒有散漫的空間，若不密切合作，投票投得零零落落，怎能否決不適任人選？如何矯正NCC、“憲法”法庭的不正當作為？