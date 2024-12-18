不只要台積電？傳美國也逼聯電赴美擴產

AIT處長谷立言11月21日到聯電新竹總部與領導高層齊聚一堂，不僅在臉書粉專發文也PO出互動的照片。(照:AIT粉專) 中評社台北12月18日電／美國總統當選人特朗普將重返白宮，被認為台積電可能加速赴美設廠。而近日有媒體報導指出，美國在台協會AIT處長谷立言日前和聯電的領導高層齊聚一堂，這讓半導體業界紛紛擔憂，“難道繼台積電後，聯電也要被逼著去美國設廠了嗎？”而對於要求要前往美國設廠的傳聞，聯電強調，“AIT新處長來訪，只是一般性產業拜訪及交流”。



美國《紐約時報》近日報導，即將卸任的拜登政府準備對中國生產的成熟製程半導體，基於貿易法301條款展開調查。調查最終可能導致美國對某些中國晶片和含有這些晶片的產品徵收關稅、實施進口禁令或採取其它行動。



AIT於11月21日在臉書粉專發文表示，“聯華電子（UMC）是全球成熟製程晶圓代工業界的領導者。我們的行動裝置、智慧汽車、工業設備及物聯網應用全都仰賴聯電生產的晶片。今天，AIT處長谷立言與聯電的領導高層齊聚一堂，討論聯電未來的發展策略，並針對半導體產業的關鍵議題進行深入交流”。



AIT強調，“我們AIT非常清楚台灣在全球半導體供應鏈扮演的關鍵角色，我們也將繼續與台灣攜手合作，致力維護全球供應鏈的安全與韌性”，同時從該粉專的貼文可以看到，谷立言去聯電的新竹總部拜訪，而聯電董座洪嘉聰也帶領一級主管親自接待。



根據《鏡週刊》媒體報導指出，谷立言此舉讓半導體業界紛紛擔憂，“難道繼台積電後，聯電也要被逼著去美國設廠了嗎？”一位半導體高層表示，特朗普為實現“讓美國再次偉大”的諾言，加速科技業本土化就是重中之重，他認為“AIT拜訪聯電，主要目的就是要逼聯電赴美設廠”。