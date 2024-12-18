馬訪陸傷藍營？蕭旭岑：沈富雄的話是反指標

蕭旭岑今日在桃園機場受訪反擊沈富雄說法。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月18日電（記者 盧誠輝）馬英九今日上午率領大九學堂20多位成員啟程前往大陸訪問，一行人將到哈爾濱和成都參加兩岸青年交流活動。民進黨籍前“立委”沈富雄卻批評馬此行恐讓藍營永遠沒有執政機會。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，沈一向是反指標，沈越是批評，他越是高興，因為這樣能證明國民黨的路線是正確的。



馬英九今日率領大九學堂學員到桃園機場第二航廈出境大廳，搭乘上午8時45分的華航CI501班機先飛往上海再轉機，預計傍晚抵達哈爾濱，展開為期9天8夜的行程。馬首次率團訪陸是在去年3月，先後到南京、武漢、長沙、重慶和上海等地參訪12天；第二次訪陸是在今年4月，前往廣東、陝西和北京等地參訪11天；此次是馬第3次率團訪陸。



沈富雄日前受訪認為，馬英九的主張跟台灣民意完全不一樣，目前能認同的衹有5%，對國民黨影響很大，馬英九每做一步，國民黨基本盤就會縮小，選票就會流失，在可見的未來永遠沒有執政機會。



蕭旭岑今日隨團訪陸前在桃園機場受訪反擊沈富雄指出，沈一向是反指標，因為沈這幾年所推論的許多事情都完全錯誤，例如在美國總統大選前，沈支持美國民主黨總統候選人賀錦麗，結果賀錦麗沒有當選；再早之前，沈認為國民黨籍2024候選人侯友宜會和台灣民眾黨籍2024候選人柯文哲搭配，後來也沒有。