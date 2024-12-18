近5年國際郵輪首停台中港突取消　業者失望

台中港海上客運停擺，旅客服務中心大門深鎖。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月18日電（記者 方敬為）挪威奮進號郵輪原訂今天搭載2050位遊客停靠台中港，但因為港外陣風太強，臨時取消停泊，改靠高雄港，讓台中港地方觀光業者期待落空，包括遊覽車、計程車、商圈等原先已規劃迎賓活動、優惠折扣等，如今遊客臨時不來，造成不少損失，台中港旅客服務中心也繼續大門深鎖，不知何時才有客從海上來。



台中港自2019年起已連續5年沒有大型國際郵輪停靠，加上疫情期間兩岸航線暫停迄今，台中港旅客服務中心已成為蚊子館，地方觀光業者、民代近期不斷呼籲有關單位要強化發展港區觀光，提出招攬郵輪停靠、恢復兩岸及離島客運航線等訴求，以促進台中港周邊觀光商機。



台中市政府觀光旅遊局與台中港務分公司去年、今年積極邀請郵輪踩線團，還是等不到郵輪，到了今年下半年終於有隸屬於全球前三大郵輪集團之一的“挪威郵輪控股集團”，總噸位7.6萬噸級的“奮進號”郵輪申請18日搭載2050位遊客造訪台中港，打破台中港五年郵輪掛零紀錄。



未料近日台中港外海天候不佳，港外陣風太強，加上東北季風強勁，奮進號船長基於安全考量，決定取消台中港行程，改停泊高雄2天，並駛向日本。台中港務分公司、市府觀旅局原先準備的迎賓活動、搭設通關帳棚及遊覽車、計程車被迫取消。



據瞭解，原先有關單位已安排20多輛遊覽車、計程車，地方觀光業者並規劃相關套裝遊程，商圈祭出優惠折扣迎接郵輪旅客，不料郵輪無法進港，只能取消，期待落空，業者大嘆無奈。



台中港的海上客運量從2019年迄今，持續掛零，過去還有兩岸航線，包括往返福建平潭的高速客輪“海峽號”、往返廈門的“中遠之星”等，占整體運量的六成，如今兩岸航線仍未恢復，加上港區的旅遊區位便利性、吸引力不足，國際郵輪停泊的意願低，讓台中港即便在疫情過後仍不見海上觀光旅遊回春。地方業者建議，可先從恢復兩岸航線開始逐步推進。



台中市觀旅局表示，台中港的客運航線非市府權責，對於地方希望恢復兩岸航線恢復的意見，會建議有關單位採參，並持續邀請國際郵輪到訪台中，未來會加強行銷管道，以多元方式促進台中港區觀光。