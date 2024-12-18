藍召委徐欣瑩：修選罷法是維護民眾選舉權

藍委徐欣瑩接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）民進黨團今日上午霸佔內政委員會主席台，不讓委員會確認16日通過《公職人員選舉罷免法》修正案初審的議事錄。中國國民黨籍“立委”、內政委員會召委徐欣瑩受訪表示，16日開會完全合法，修法是為了維護民眾選舉權，避免綠營隨意發動罷免造成社會混亂。



“立法院”內政委員會16日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。藍營當天在走廊築起人牆擋住綠委，讓召委徐欣瑩率藍委在會議室內審查，只花了3分鐘就讓修正草案完成初審送出委員會。事後綠營對無法參與審查大表不滿。



今日“立法院”內政委員會原定排審“行政院”預算，一早民進黨籍“立委”就霸佔內政委員會主席台阻止開會，以防16日議事錄獲得確認。綠委訴求，今天可以讓徐欣瑩宣布開會，但是16日議事錄必須擱置不得確認，一切等“立法院長”韓國瑜對16日開會的爭議召集協商之後再說。



徐欣瑩一度在大批藍委陪同下進入會議室，與綠委溝通讓今日會議可以順利召開，不過綠委毫無退讓打算，徐欣瑩只好先退出會議室，到外接受媒體訪問。



徐欣瑩表示，今天全台民眾又再度看到，癱瘓議事的就是民進黨，民進黨的委員不讓我們內政委員會審查“行政院”預算。民進黨要求很多，可是每個會議都有主席，每一個召委也有召委主持會議的程序，不是民進黨說了我們就要照做，今天排審“行政院”預算，但是委員會又被民進黨癱瘓。



徐欣瑩指出，選罷法在上個會期排審了兩次，兩次都被民進黨“立委”癱瘓議事無法開會，本會期排審三次，16日第三次，民進黨都一再阻撓，好像在“立法院”都要聽民進黨的，衹有他們說了算，很多人說選罷法是三分鐘通過，但其實都符合民主程序，完全合法，合乎議事規則，16日開會的時候，內政委員會的門是開著的，我們按照正常議事規則，在合法的法定人數下開會。



徐欣瑩表示，民進黨一直說國民黨修法是沒收民眾罷免權，但事實上民進黨才是在沒收民眾的選舉權，因為隨意就可以提出罷免，造成社會的混亂，國民黨是為了讓社會安定，在維護民眾的選舉權。