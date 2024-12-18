綠委肯定馬永成出任“政委”　藍諷當化妝師

洪孟楷。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月18日電（記者 黃筱筠）“行政院長”卓榮泰17日宣布新人事，曾是陳水扁核心幕僚的“國安會”諮詢委員馬永成出任“行政院政務委員”，未來將銜接府院全社會防衛相關工作。中國國民黨“立委”洪孟楷今天受訪表示，現在用馬永成不是當務之急，應該好好思考民眾想要什麼，一昧用華麗化妝師幫政府擦脂抹粉，不如找刻苦耐勞、實幹的人，來把政府螺絲鎖緊。



馬永成，現年59歲，曾任“總統府”副秘書長，與同受陳水扁重用的羅文嘉齊名，人稱“羅馬”拍檔。馬永成擔任行政“政務委員”，加上現任海基會秘書長羅文嘉，“羅馬”復出，皆在“賴政府”擔任重要職務。



賴清德子弟兵、民進黨“立委”林俊憲則受訪表示，“國安”體系比較屬於幕僚，但依馬永成資歷等來看，更可以做好府院溝通的工作。民進黨“立委”沈伯洋則表示，“總統府”現在設有全社會防衛韌性委員會，由馬永成擔任政委來督導更理想，全社會防衛部門牽涉多，包括：“衛福部”、“教育部”等都有關，內政方面也有民防、防衛等需要溝通。



洪孟楷指出，“羅馬”兩人成名甚早，二、三十年前就是陳水扁任用的大將，且一路跟隨，大家清楚過去到現在他們的角色與能耐。但是民進黨上任，尤其賴清德上任半年以來，民調下滑，執政讓民眾不滿意，馬永成真的是要政策溝通嗎？大家在乎各部會有沒有任用專業人士，沒有用專業人士，只想要強化政策溝通是本末倒置。



洪孟楷表示，不是大家不瞭解民進黨做什麼，是位置上就不是專業人士，都只想要政治鬥爭、媒體效果的表面功夫，當然無法推動施政。



林俊憲表示，馬永成擔任“行政院政務委員”是早晚的事情，“國安”體系比較是幕僚，但是依照馬永成資歷，又督導全民防衛韌性委員會，擔任政委比較符合他的專業，這方面他也有深入瞭解研究，更可以做好府院溝通的工作。



林俊憲也說，“國安”諮詢委員在“總統府”，現在到“行政院”來，馬永成在兩邊各有一定的經驗，對未來政務推動更有效率，以後對行政推動很大幫助。



依規定，“行政院”可聘7到9位“政務委員”，皆為“行政院會”議成員，負責政策及法案審查、主持專案工作、聯繫協調並統合各部會意見等。卓“內閣”目前8位政委，其中3位兼任，包含“政務委員”兼“國科會主委”吳誠文、“政務委員”兼“國發會主委”劉鏡清、“政務委員”兼“行政院”工程會主委陳金德；另外5位“政務委員”為陳時中、史哲、楊珍妮、林明昕，以及季連成。