台北上海雙城交流智慧醫療　企鵝換小熊貓

在蔣萬安、華源、林奕華共同見證下，台北、上海兩市簽下合作備忘錄。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／台北、上海雙城論壇17日簽署“智慧醫療合作”與“小熊貓物種交流及保育合作”兩份備忘錄。未來將相互分享智慧醫療發展經驗，並互派醫療人員觀摩、學習智慧醫療技術。至於台北市立動物園則將提供黑腳企鵝與上海所提供小熊貓做物種交流。



台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，上海智慧醫療走在大陸最領先地位，其醫療強項在5G和互聯網技術。而台北則是利用生成式AI降低醫護工作負擔、提高醫療品質。這次簽署合作備忘錄互相交流學習，有助提升兩岸人民的健康。



洪子仁指出，備忘錄的簽署無關政治，是透過智慧醫療的發展提高醫療品質與病人安全，提升兩岸人民健康。他說，去年雙城論壇辦在上海，就觀察到上海的優勢，尤其5G物聯網系統比台灣更細緻。當地將技術導入醫院的人流、環境監控，在不涉個資之下，值得台灣學習參考。



洪子仁認為，雙方目前在智慧醫療發展上都面臨相同的挑戰“信息孤島”，醫院間數據系統標準不同，對於病患就醫數據共享產生阻礙，影響分級醫療的推動。上海市今年就發布醫學人工智慧方案的3年計劃，透過政策推動智慧醫院、數據互聯互通，落實分級轉診制度。



台北市衛生局指出，兩市都面臨少子化、醫療照顧人力減少問題。智慧醫療已成為全球趨勢，透過科技應用建立智慧醫院與遠距醫療，大幅改善民眾就醫時效與方便性。



此外，在小熊貓物種交流及保育合作，台北市立動物園表示，重點在小熊貓繁衍，雙方會採物種交流方式合作，北市將提供黑腳企鵝與上海動物園交換小熊貓，並優先交換“亞成體”確保生育。