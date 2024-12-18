藍綠委再為選罷法吵翻天　內委會空轉一上午

藍綠委在內政委員會為《公職人員選舉罷免法》修正草案吵成一團。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）民進黨團今日上午霸佔“立法院”內政委員會主席台杯葛議事，中國國民黨團上午約10時率大隊人馬保護召委徐欣瑩進入會議室要求開會，不過綠委緊守主席台不放，雙方在現場激烈互嗆，藍罵綠阻擋預算審查，綠則回批藍營害怕罷免，現場亂成一團。



“立法院”內政委員會16日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。藍營當天在走廊築起人牆擋住綠委，讓召委徐欣瑩率藍委在會議室內審查，只花了3分鐘就讓修正草案完成初審送出委員會。事後綠營對無法參與審查大表不滿。



今日“立法院”內政委員會原定排審“行政院”預算，一早民進黨籍“立委”就霸佔內政委員會主席台阻止開會，以防16日議事錄獲得確認。綠委訴求，今天可以讓徐欣瑩宣布開會，但是16日議事錄必須擱置不得確認，一切等“立法院長”韓國瑜對16日開會的爭議召集協商之後再說。



原本會議9時開會，但因受到民進黨“立委”杯葛，徐欣瑩直到10時才在大批藍委保護下進入會議室，雙方人馬聚集在主席台前交換意見，但達不成共識。最後雙方越講吵得越大聲，藍委痛罵綠委當家鬧事自己杯葛預算審查，綠委則嗆藍委害怕罷免，違法開會。



朝野“立委”在內政委員會相互叫罵了約10分鐘，接著藍委眼見綠委沒有要退讓的打算，只好暫時先保護徐欣瑩退出會議室，避免衝突擴大。