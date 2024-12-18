中台灣創舉　盧秀燕設台中市府員工托嬰中心

盧秀燕宣布“台中市政府附設員工子女托嬰中心”正式啟用。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月18日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布，“台中市政府附設員工子女托嬰中心”正式啟用，該中心為中部地區第一個由地方政府設立，以市府員工子女或孫子女為收托對象的職場托嬰中心，別具意義，希望藉此嘉惠公務同仁，未來除了持續優化公托、公幼外，並增加市府員工托嬰中心設置，盼拋磚引玉推廣職場托嬰，促進幸福職場環境。



“台中市政府附設員工子女托嬰中心”18日上午舉辦啟用典禮，市長盧秀燕攜局處首長共同見證，並參觀中心內部設施，與第一批收托的市府員工及子女互動，場面溫馨。



盧秀燕表示，台中市政府要帶頭打造“願生樂養”的職場友善環境，她要以身作則，設立職場托嬰中心，今年8月展開市府空間盤點、規劃，選中市政大樓文心樓一樓改造，變身為溫馨、安全的托嬰中心。



盧秀燕說，該工程不大，但意義重大！她上任時，全台中市29個行政區僅有5處公托，目前已增10倍，並持續向60處公托邁進，除“公托倍倍增、公幼再加量、區區親子館”外，市府更規劃全中部地方政府第一座員工子女托嬰中心，提供支持性的職場環境協助員工照顧家庭，希望打造更優質的工作場域。



盧秀燕強調，職場托嬰可讓同仁在家庭、事業兩者兼顧，讓大家願生樂養。此外，健全的托嬰環境對企業留才也有益處，同時在接送部分更可減少交通阻塞、達到節能減碳。



台中市政府附設員工子女托嬰中心以公設民營方式設置，提供日間托育服務，班級數規劃為大、中、小3個班，共計48名，以市府各機關現職員工的子女或孫子女為收托對象。