小物抽佣違法？黃瀞瑩、陳智菡等人恐轉被告

民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡。（中評社 資料照) 中評社台北12月18日電／台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金作帳案，接近偵查終結階段，昨天以證人身分，傳喚約談民眾黨“立院”黨團主任陳智菡與民眾黨副秘書長許甫，以及台北市議員黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱，另還有木可公司的員工何璦廷、李婉萱等6人，上午前往台北市調處北機站後，大約下午1時54分許，6人分別前往北檢復訊。



為了釐清他在黨內財務運作的決策權限，以及金流分配，17日指揮“調查局”北機站約談有“戰狼小姐姐”之稱的陳智菡與丈夫許甫，以及“學姐”黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱，另還有木可公司的何璦廷、李婉萱，6人訊後自行前往北檢復訊。復訊結束，陳智菡步出北檢時回應是來協助釐清真相。並回應媒體“釐清政治獻金跟競選小物是不一樣的東西，所以來幫他們釐清一下”等語。



歷經大約3小時復訊，吳怡萱率先離開北檢，她表示，“有告訴檢察官，希望我的偵訊內容，不要出現在周刊的報導裡面。檢察官則回說，我也很困擾”。



陳智菡復訊完畢後，則是滿臉笑容跟著丈夫許甫一起離開台北地檢署，陳於受訪時表示，“我是好國民，今天是來協助釐清真相”“希望司法能早日還當事人一個公道。”



根據《聯合報》報導，民眾黨利用“網紅帶貨”的銷售手法，藉由黃瀞瑩、陳智菡、許甫與吳怡萱等人，來吸引選民捐贈政治獻金，再發送折扣碼發送競選小物，而她們也可以從中抽佣。但因抽佣的錢，疑似來自政治獻金，涉及違反政治獻金法，雖然昨日全都以證人身分請回，但這4人也可能會由證人轉列被告。京華城容積率案與政治獻金假帳案已接近尾聲，最快下周偵結起訴。