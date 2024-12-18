為柯P案被傳訊　陳智菡轟檢方入人於罪

民眾黨團主任陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，遭羈押禁見。檢方昨天追查政治獻金案約詢民眾黨台北市議員“學姐”黃瀞瑩等4人，並可能由證人轉被告。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡18日表示，檢方的理解完全與社會脫節，以虛構事實入人於罪，必須適可而止。



台北地檢署近期加大力度追查柯文哲政治獻金案，昨天約談有“戰狼小姐姐”之稱的陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱等4人。《鏡週刊》今天報導，黃瀞瑩、陳智菡、許甫與吳怡萱等人以“網紅帶貨”手法吸引支持者捐贈政治獻金，捐款後會收到“折扣碼”，可用較便宜價格購買競選小物。而黃瀞瑩等人可抽取“銷售佣金”，由於抽佣疑似來自政治獻金，可能涉違反政治獻金法，由證人轉被告。



陳智菡18日接受媒體訪問表示，許多民眾黨公職昨天配合檢調釐清相關事情，但黨檢媒一體的事卻一再上演。調查時檢察官告知內容不能對外說，但隔天就有週刊出刊、媒體配合放話，刻意引導他們違法的風向。



陳智菡說，無論是“調查局”或北檢，很多事實都搞混了。昨天她已向檢方澄清，政治獻金歸政治獻金、競選小物歸競選小物，兩者是不同概念。木可公司販賣的競選小物本身是商業行為，不等於政治獻金。若不釐清這件事，等於檢方是刻意在入人於罪、誣陷柯文哲。



陳智菡批評，檢察官的理解完全與社會脫節，用片面的資訊、虛構的事實來入人於罪，這件事必須適可而止。她指出，他們出席木可的活動有勞務報酬，也是幫候選人提高曝光度宣傳，檢方卻一直要把勞務報酬說成是網紅帶貨、折扣碼說成是抽佣，但根本不是如此。她反問，若有所謂的抽佣，那檢方有看到木可公司有所謂的業績表嗎？



媒體問及所謂的“屯田計劃”是什麼？陳智菡說，她沒有接觸到相關內容，但可能過去有人有這樣的提案，只是並未執行。週刊此時故意再拿出炒作，明顯是刻意引導成不合法。