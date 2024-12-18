期待上海團客來台　台旅遊業立馬邀踩線

上海市副市長華源17日宣布將推動上海居民赴台團體旅遊，強調路線一定包含台北市。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／來台參加台北上海雙城論壇的上海市副市長華源，17日宣布將積極推動上海居民赴台團體旅遊，並強調路線一定包含台北市。旅遊業者聞訊皆感到振奮，期待小規模良性互動，逐漸朝全面性開放。“交通部”觀光署則稱樂觀其成，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施，持續依對等原則推動恢復。



台北市觀光發展協會昨第一時間就規畫好5天4夜行程，邀請上海市文旅廳及各級單位來台踩線。理事長陳怡璇表示，台灣4000多家旅行社當中，近8成業者與大陸市場有往來，兩岸旅遊從疫情冷凍至今，包括住宿、餐飲、體驗、交通等行業都受到嚴重影響。



陳怡璇指出，相關業者很開心聽到這樣的消息，期待互相都有一些小規模或善意的堆疊及良性互動，慢慢逐步朝全面性開放，讓旅遊產業再現榮景。



商總榮譽理事長賴正鎰強調，現在觀光產值逆差嚴重，從去年逾新台幣4000億元再進一步擴大，估計今年上看7300億元。尤其政府不開放陸客團來台觀光後，原有450萬人次的生意不見了。政府要達到每年吸引1200萬人次國際觀光客來台目標，沒有陸客團根本辦不到。他呼籲陸委會應該“禮尚往來”，大膽開放陸客團來台觀光。



而受地震及颱風重創的花蓮觀光產業，儘管政府祭出振興補助方案，但旅宿業住房率僅回升到5至6成。上海市若能推動居民赴台團體旅遊，更讓花蓮觀光業者看見曙光。



花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，樂見陸客到台北之餘也能造訪花蓮，相信能為天災後的花蓮觀光產業帶來及時雨，“不管哪裡來的客人，都會熱情接待”。



花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說道，只要陸客到台灣都樂觀其成，已陸續著手規畫原住民文化包裝旅遊行程，爭取陸客來花蓮觀光。花蓮縣政府也說，花蓮過去與大陸許多城市有包機直航，卻因兩岸關係影響停止。若大陸開放意願高，縣府樂觀其成，就等中央政策開放市場。