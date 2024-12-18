朱學恒強吻鍾沛君遭判11個月　未上訴將入獄

朱學恒。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／現年49歲的名嘴朱學恒涉強吻中國國民黨籍台北市議員鍾沛君，台北地方法院於一審依強制猥褻罪判處朱有期徒刑1年2月。朱對一審判決科刑部分上訴，二審由高院審理，改輕判11個月。高院今天表示，上訴期間為17日零時屆滿，截至今天上午10時33分尚未收到上訴書狀，案件已確定。朱將入獄服刑。



全案起於，朱學恒2022年8月間邀約鍾沛君、藍委陳菁徽等人在大安區某餐廳包廂餐敘。晚間9點，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱、鍾沛君。朱從座位起身走向鍾沛君，雙手壓住她肩膀，將她強押於牆壁，鍾無法挪動，遭吻唇數秒。朱回到座位後，又走向鍾沛君，以一手壓住女方肩膀，一手摟抱手臂，再度強吻。高院認為朱犯刑法強制猥褻罪。



台北地院批評朱學恒案發後利用輿論形塑鍾沛君是“他人指使的政治打手”，還說自己受“政治迫害”。他雖辯稱“斷片”，返家後卻能傳訊給鍾女，“斷片”之說不足採信。高院審理期間，朱在臉書上貼文致歉，法院還在言詞辯論後安排訊問庭，調查雙方是否有調解可能，但破局。



台灣高等法院指出，朱學恒一審否認犯行，但二審期間坦承犯行，並表達和解的意願及願意賠償金額，且自行於網路上張貼公開道歉信。本件雙方雖未能調解成立，但朱學恒犯後態度有所改變，因此撤銷一審判決改判。



高院合議庭審酌，朱學恒因自身慾望，利用被害人的信任強制猥褻，侵害被害人的性自主決定權，造成被害人嚴重心理創傷。並在一審審理期間，在公開的談話節目中談論政治話題時提及被害人，完全沒對自己行為造成被害人傷痛有真實歉疚，犯後態度難認良好，依強制猥褻罪判刑11月，未給予緩刑，可上訴。



朱學恒於11月14日二審台灣高等法院宣判當天，透過臉書表示坦然接受，不會再上訴。



因上訴期間至12月17日深夜24點屆滿，高院未收到朱學恒的上訴書狀，全案定讞。



