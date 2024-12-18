時力王婉諭轟“衛福部”包庇霸凌　官官相護

時力黨主席王婉諭召開“目的良善的深蹲司長”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）台公務體系頻傳職場霸凌案，重創民進黨政府形象。其中，台“衛福部”12日所公布得霸凌案調查結果，“長照司長”祝健芳“逼深蹲不構成霸凌”，再度引爆民怨。親綠的時代力量黨主席王婉諭也不忍了，王18日痛批，“衛福部”調查過程草率、避重就輕，是官官相護的包庇行為。呼籲“行政院”不要再放任！



時代力量黨主席王婉諭18日上午在“立法院”外召開“目的良善的深蹲司長”記者會，揭露“衛福部長照司長”祝健芳指派下屬擔任深蹲隊長、霸凌要求深蹲等證據與事實。



王婉諭表示，這幾天接連有“長照司”公務員勇敢檢舉，Line群組截圖中，祝健芳不僅強迫推動“健康操”，更要求下屬每天上、下午各進行15分鐘的深蹲運動，甚至還指示各科推派“健康操小老師”，並要求旅遊回台的女性公務員“Q你深蹲”，造成基層員工極大壓力。



王婉諭說，有公務員被迫在體力不支的情況下，持續深蹲到時間結束，甚至連離職員工也被要求“邊深蹲邊分享感言”，這種長期濫權行為，已造成員工身心雙重壓力。“衛福部”調查過程草率、避重就輕，調查問卷未詢問對強迫深蹲的感受或同意程度，導致“僅極少數人不願意”的荒謬結論，甚至調查委員未過問祝健芳的作為，根本是官官相護。



王婉諭質問，難道只有少數人感到不舒服，就不算霸凌嗎？“勞動部”在謝宜容霸凌案的第二次調查報告中，已明確認定強迫運動構成濫用職權的霸凌行為，而祝健芳“司長”要求深蹲的行為，與此無異。為什麼在“衛福部”就可以被視為鼓勵運動？這完全是包庇高層、無視基層員工權益！



王婉諭呼籲，“衛福部長”邱泰源，有關祝健芳霸凌案，應比照“勞動部”，邀集外部專家，重啟調查，並公開調查報告，不要再讓基層公務員繼續忍受迫害和傷害。若“衛福部”的霸凌調查報告可以這麼隨便、明目張膽官官相護，公務員要怎麼相信“行政院”13日上線的霸凌通報平台會有效？