別再罵統戰！台官方證實請陸網紅宣傳觀光

藍委魯明哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月18日電（記者 張穎齊）親綠網紅“八炯”近期自稱揭露大陸利用台灣網紅滲透統戰，引發話題。台觀光署長周永暉上午在“立法院”答詢時證實，台灣也有請大陸網紅幫忙宣傳介紹台灣22縣市。“交通部長”陳世凱則說，當然是希望有流量的網紅幫助宣傳。



國民黨籍“立委”魯明哲說，他看了資料，“交通部”觀光署有找廈門的揭姓、張姓網紅，還有陳姓的廈門旅遊達人，明年一樣也編了新台幣100多萬元預算，要請福建廈門的旅遊達人、媒體來台，其實這不就是件很正常的事情嗎？當然就繼續做。



魯明哲18日質詢，“交通部”觀光署為向大陸行銷宣傳台灣，也花預算主動找大陸福建廈門網紅宣傳，台灣要統戰大陸嗎？政府要法辦大陸網紅嗎？台觀光署長周永暉答詢，當然希望觀光歸觀光去談。



“立法院”交通委員會18日邀請“交通部長”陳世凱、觀光署長周永暉及桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫就“如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數”進行專題報告，列席官員包括中華郵政董事長王國材等。



魯明哲質詢，近期有台灣網紅揭露台灣網紅去大陸行銷宣傳，掀起軒然大波，那台灣又有無找大陸網紅為台灣的景點進行宣傳呢？台灣在統戰對岸嗎？那接案的大陸網紅會被台灣的政府法辦嗎？因這些大陸網紅是拿了“中華民國”編列的預算經費，是人民幣13萬元。



陳世凱說，當然是希望有流量的網紅幫助宣傳。周永暉說，的確有在做，總是希望能幫忙宣傳介紹台灣22縣市，最基本的業務內容有，當然還是希望觀光歸觀光去談，雖然執行了，其實量還非常少。