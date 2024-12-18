綠委質詢關切入境客不足　日均消費又下降

陳世凱接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月18日電（記者 張穎齊）國際來台客日均消費，疫前2019年195.91美元，2023年180.67美元，呈現下降趨勢。“立委”要求“交通部”觀光署訂定日均消費目標，觀光署長周永暉18日表示，會找“經濟部”等單位計算並研擬目標，但他認為，至少要超過疫情前水準約195美元。



“立法院”交通委員會今邀“交通部”專題報告、說明預算及備詢。“立委”李昆澤表示，以1至10月為統計區間，出境人次方面，2019年1456萬6253人次，2024年1416萬2490人次，今年比疫前恢復97.22%；來台人次方面，2019年973萬507人次，2024年620萬6267人次，今年僅比疫前恢復63.78%，入境成績恢復太慢。



民進黨籍“立委”李昆澤18日質詢，今年來台的觀光客僅達疫情前約6成的水平，去年國際旅客平均消費每日180.67美元，比2019年少，消費力下滑，應借鏡日本政策每人平均消費額提高至20萬元日幣，訂出明確目標。



“立法院”交通委員會18日邀請“交通部長”陳世凱、觀光署長周永暉及桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫就“如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數”進行專題報告，列席官員包括中華郵政董事長王國材等。



李昆澤質詢，統計今年1到10月出境達1416萬人次，相比2019年同期恢復比例達97.22%，來台旅客僅620萬餘人次，相比2019年同期恢復比例僅約63%，凸顯台灣人對旅遊發展沒信心。29歲以下台人出境人次也逐年上升，2019年24.28%，今年增加至26.14%。根據台灣旅遊狀況調查報告，台人不出境主因是假期無法配合，代表若假期能配合，會有更多人出境。



李昆澤強調，台灣觀光產業面臨4大危機，包括觀光同質性高缺乏特色魅力、旅遊品質不佳、數位應用資訊及交通整合不佳，還有宣傳與特色無法結合，缺乏核心客群。



陳世凱答覆，今年4月發生地震，日本也有地震，但台灣影響的是著名太魯閣景點，第4季日韓旅客已有回升，日本達到120萬人次以上來台，對於今年沒達到的目標，明年就要達到，且這只是及格目標，當然希望再拉高。除了要爭取國際旅客，“國旅”也很重要，近年像是墾丁吸引力下滑、飯店太貴等問題都要一一解決。去年旅客來台消費總額已達2700億元，台灣過去沒有設定消費額目標，未來確實應該設定這樣的目標。