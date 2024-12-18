三三會肯定雙城論壇為兩岸交流帶來新契機

三三會理事長林伯豐。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電（記者 俞敦平）在今日舉行的三三會12月份例會上，近期成功舉辦的雙城論壇在三三會例會中獲得了高度關注與肯定。三三會理事長林伯豐表示，雙城論壇的舉辦為台灣與中國大陸的經貿及文化交流帶來新的契機。在兩岸關係持續緊張的背景下，這類民間與地方層級的交流顯得尤為重要，對於減少誤解與增加互信具有積極作用。



三三企業交流會18日於美福飯店舉行2024年12月份例會。三三會理事長林伯豐主持，並邀請“經濟部次長”陳正祺以由“美中爭霸看全球經濟整合”為題進行主題演說。



在致詞時，林伯豐特別提到近日在台北舉行的雙城論壇。他認為，政府應進一步擴大此類交流的層面與深度，包括促進陸生與陸客來台、恢復兩岸商務活動，並支持更多民間合作計劃。他認為，這不僅有助於推動兩岸的經濟互利，還能促進文化層面的互動與理解。



針對未來兩岸關係的發展，林伯豐呼籲政府以政治智慧處理相關議題，避免因誤判而升高軍事緊張。他建議，應利用雙城論壇這一平台，推動更實質的合作專案，例如城市規劃、環保科技、智慧城市建設等領域，這些合作不僅能增強兩岸的經濟互賴，還能創造更多共贏的成果。



林伯豐最後強調，在國際局勢充滿變數的情況下，台灣應積極與中國大陸尋求更多對話空間，藉由穩定的兩岸關係保障經濟與區域和平發展。