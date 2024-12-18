台積電進駐高雄效應　4家半導體大廠擠同棟

英飛凌科技股份有限公司18日在艾捷大樓門口舉辦高雄辦公室開幕啟用典禮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月18日電（記者 蔣繼平）台積電在高雄楠梓第一座2奈米晶圓廠預計明年第二季試產，同時也吸引上下游40家供應鏈廠商進駐高雄。位於左營區新完工的混和式商辦艾捷大樓，目前就有艾司摩爾（ASML）、英飛凌（Infineon）、科林研發（Lam Research）、以及東京威力科創（TEL，Tokyo Electron Limited ）等4家半導體廠商進駐。



“艾捷大樓”位於左營區博愛三路與孟子路口，緊鄰高雄捷運生態園區站，四站內就有高鐵左營站、離台積電落腳的楠梓中油煉油廠最近的油廠國小站、以及楠梓科學園區站，交通便利，是全新落成啟用的一級商辦，已吸引艾司摩爾、英飛凌、科林研發、以及東京威力科創等4家半導體廠進駐。每樓層坪數約200多坪，單坪租金為新台幣1100到1500元。從電梯樓層介紹就可一目了然，2樓是台灣英飛凌公司、7樓是科林研發公司、台灣艾斯摩爾公司一次包下8樓與9樓、東京威力科創公司則在頂樓10樓。



這四家都是全球知名半導體廠商，荷蘭的艾司摩爾是全球半導體設備領域的領軍企業，其曝光機（光刻機）在先進晶片製造中扮演關鍵角色。德商英飛凌是全球十大半導體公司，專攻車用、通信及工業半導體。東京威力科創是日本最大半導體設備商。科林研發總部位於美國加州矽谷，專門生產、設計、銷售半導體設備，為全球前三大半導體設備製造商。



“艾捷大樓”是高雄市交通局的“凹子底停五立體停車場”BOT案，由一功營造得標，於2022年4月動工、今年6月完工啟用，共有10層樓，3至6樓為停車場，提供82格小型車停車位、78格機車位及24格自行車位，其餘樓層為商辦使用。



英飛凌科技股份有限公司18日就在艾捷大樓門口舉辦高雄辦公室開幕啟用典禮，英飛凌晶圓委外製造部副總經理駱漢誠、一功營造股份有限公司執行董事林尉棋等業者到場，民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨籍高雄市議員李雅慧等人出席參加。