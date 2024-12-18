陳正祺：美中經濟對抗壓縮台灣國際貿易空間

台“經濟部次長”陳正祺出席三三會2024年12月例會，以“美中爭霸看全球經濟整合”為題進行演說。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電(記者 俞敦平)台“經濟部次長”陳正祺今日在“三三企業交流會”12月份例會中表示，美中經濟對抗，美國持續透過關稅與供應鏈重組，試圖削弱中國大陸的經濟影響力。特朗普的政策可能進一步壓縮台灣在國際貿易中的空間，企業需提前因應可能出現的供應鏈壓力。



三三企業交流會今天在美福飯店舉行12月份例會，由三三會理事長林伯豐主持，並邀請“經濟部次長”陳正祺以由“美中爭霸看全球經濟整合”為題進行主題演說。



陳正祺在今日的主題演說中，以特朗普再度上任為主軸，解析美中經濟博弈下的國際局勢變化。他首先強調，特朗普的“美國優先”政策與貿易保護主義，曾在其第一任期對全球經濟產生重大衝擊，未來若再度執政，勢必延續相關策略。



陳正祺回顧了特朗普政府過去的經濟政策，包括解除對內管制、美國再工業化、提高關稅以及對中國大陸的301調查。他指出，這些舉措對美國供應鏈產生深遠影響，同時迫使盟邦如歐盟、日本和加拿大調整對美貿易關係。然而，他也提醒，這種政策導致全球關稅壁壘加高，進一步加劇貿易衝突，可能引發更多不確定性。



陳正祺接著提及美中經濟對抗的幾大焦點，包括中國大陸製造業的全球地位、美國的貿易逆差以及科技領域的競爭。他表示，中國大陸目前在全球製造業中的產出仍佔約三分之一，而美國則持續透過關稅與供應鏈重組，試圖削弱中國大陸的經濟影響力。他同時點出，特朗普的政策可能進一步壓縮台灣在國際貿易中的空間，企業需提前因應可能出現的供應鏈壓力。

