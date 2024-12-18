台網路詐騙多　王世堅建議賴清德求助美日

綠委王世堅受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月18日電（記者 黃筱筠）民進黨今天召開中常會，民進黨中常委、“立委”王世堅在會後受訪表示，他今天在會中向黨主席賴清德建議，目前有台美司法互助協議、台日司法互助協議，但當檢警調抓到線上詐騙管道，例如社群臉書、通訊軟體LINE或是GOOGLE等，因他們母公司在美國、日本等不願意提供個資，希望透過“外交部”、“內政部”組成專案向美日接洽。賴也積極回應，希望“行政院長”卓榮泰將此列為施政重點之一。



台灣詐騙情況嚴重，王世堅今天在中常會上直接向賴清德建議，我們有台美司法互助協議與台日互助協議，但當檢警抓到透過線上社群臉書、通訊軟體LINE等詐騙，這些母公司在美國、日本，但他們都不願意公開個資。積極建議希望“外交部”、“內政部”組成專案向美國、日本接洽，提供給我們這部分個資。



他也說，打詐四法通過三讀之後，詐騙是重罪，要判12年以上，不只是偽造文書2年以下有期徒刑，希望可以跟美國、日本尋求司法互助。



王世堅表示，中常會現場，賴清德也積極回應，認為打詐四法三讀通過之後，也要求這些在台灣子公司要積極處理，他們會再度追蹤，未來這個情況應該會改善。賴清德也說，會讓大家感覺一天被詐騙數額高達新台幣4億元，人數也非常多，但這都是賴要求必須要實際呈現，過去可能是沒有要求，現在才會數量這麼龐大，賴也交代卓榮泰把這個列為政府施政重點之一。

