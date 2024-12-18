台企業家追問發展核能　陳正祺重申官方立場

陳正祺。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電（記者 俞敦平）在今日舉行的三三會12月份例會上，理事長林伯豐於QA時間，親自提問台“經濟部次長”陳正祺關於台灣面對能源的挑戰與發展核能的可能性。陳正祺回應，核能政策需凝聚社會共識，而綠能與儲能技術突破則是現階段的重要推動方向。接著，對陳正祺不滿的與會者，舉德國推行非核家園的下場為例質疑，“台灣何德何能”追求非核家園。陳正祺則再度回應，重申核能政策需要社會共識，



三三企業交流會18日於美福飯店舉行2024年12月份例會。三三會理事長林伯豐主持，並邀請“經濟部次長”陳正祺以由“美中爭霸看全球經濟整合”為題進行主題演說。



在QA時間，林伯豐親自提問，指出現行能源政策對無論是傳統與科技產業都造成了不確定性，特別提及核能議題對能源供應穩定的重要性。對此，陳正祺回應表示，能源政策並非單一部會能解決的問題，而是涉及多方協調的高層次議題。目前“總統府”的氣候變遷委員會與“行政院”正持續進行相關討論，目標是尋求安全與供應的平衡。但他坦言，核能政策的推動需要長時間的社會共識凝聚，這是台灣民主政治體制下不可避免的挑戰。



陳正祺進一步說明，綠能發展是當前積極推動的重點，包括風電台產化政策的放寬與海外採購綠能的可能性，都顯示政府在綠能目標上的決心。他也特別提到儲能技術的發展，認為若儲能、氫能和地熱等技術能取得突破，將為綠能提供更強大的支撐，但現階段儲能是最務實的推動方向。此外，他對三三會成員在儲能領域的貢獻表達敬意，並表示“經濟部”已承諾在明年6月前完成相關評估報告。



對於陳正祺的回應不滿的與會者，接著提出質疑，認為高度依賴綠電可能導致供應不穩，並舉例德國因推行非核家園政策而面臨的高電價與經濟競爭力下降問題。提問者指出，包括美國與日本在內的多國已重新檢討核能政策，並認為台灣應慎重考量非核家園的可行性。他認為台灣當前能源策略需要更務實的檢討，尤其是核能與綠能之間的取捨。他強調，全球衹有台灣與德國推行非核家園，但德國的經驗顯示這條路並非易行。