台灣若入RCEP利弊？三三會企業家意見分歧

陳正祺。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月18日電(記者 俞敦平)在今日舉行的三三會12月份例會的QA時間中，與會者就RCEP（區域全面經濟夥伴協定）對台灣經濟的影響與台“經濟部次長”陳正祺展開討論，與會的企業家們對此議題意見分歧。有企業家憂心RCEP可能進一步加劇傳統產業的競爭壓力，尤其來自中國大陸的製造優勢將對台灣構成威脅；也有人指出RCEP對部分國家的負面影響，或許能為台灣帶來反制的機會。對此，陳正祺回應，表示RCEP的影響不容忽視，政府將協助企業升級技術並加強全球佈局，力求在競爭中找到突破口。



三三企業交流會18日於美福飯店舉行2024年12月份例會。三三會理事長林伯豐主持，並邀請“經濟部次長”陳正祺以由“美中爭霸看全球經濟整合”為題進行主題演說。



在QA時間，會中多名企業家對台灣假若參加RCEP引發的競爭壓力表示憂心。一位企業家指出，台灣傳統產業在RCEP框架下，需面對來自中國大陸的製造優勢與低成本供應鏈壓力，並以東南亞國家為例，說明其在簽署RCEP後因中國大陸廉價產品擠壓，紡織等產業大幅萎縮。他認為台灣未來可能面臨相似挑戰，政府應及早採取應對措施。



另一名與會者則提到，RCEP對台灣影響的多面性。他指出，雖然RCEP可能為某些產業帶來競爭壓力，但從韓國和其他國家的經驗來看，RCEP內部的經濟失衡也可能為台灣帶來出口機會。他特別提到，中國大陸強大的製造能力正在改變全球供應鏈結構，但也導致RCEP成員國對中國大陸的依賴增加。