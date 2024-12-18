恐淪被告？學姊黃瀞瑩：有人帶風向居心叵測

台北市議員黃瀞瑩。（照:黃瀞瑩臉書） 中評社台北12月18日電／台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金案，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫，台北市議員“學姐”黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱被質疑用“網紅帶貨”的方法，透過“折扣碼”抽佣，恐違反政治獻金法，可能從證人轉為被告。對此，黃瀞瑩18日受訪時表示，“勞務報酬”是指有協助宣傳或幫做節目、直播，自己過程中都有提證據證明，但還是有人想透過媒體帶風向輿論，居心叵測。



檢調追查柯文哲政治獻金假帳案，發現民眾黨利用“網紅帶貨”銷售手法，先藉由“學姐”黃瀞瑩等人高知名度，吸引選民捐贈政治獻金，再用“折扣碼”發放KP競選小物，進而從中抽佣分潤，抽佣的錢疑來自政治獻金，涉及違反政治獻金法。



黃瀞瑩18日下午於台北市議會受訪時表示，不到24小時，媒體就知道相關偵訊過程或案情，這實在讓人很匪夷所思，這是“調查局”跟北檢要說明清楚的。而且媒體都知道寫該篇報導的記者跑什麼線路、過去比較熟識哪些單位，“這應該是檢調或調查局應該說清楚、講明白的事。”



黃瀞瑩指出，昨天以證人身份釐清事實，也在調查過程中提出相關證據，“勞務報酬”的定義，不管是“調查局”或北檢，都應該都比她還更清楚，且法律人也應該比她更清楚，自己在過程中也相當配合的提出證明、證據，希望可以釐清案情。而未來案情應該怎麼樣發展，也請檢調單位依照證據說話，不要有任何讓人覺得奇奇怪怪的事情。



被問到向檢調提出的“證據”是指帳戶資料，證明木可的名目嗎？黃瀞瑩表示，“勞務報酬”定義是有協助宣傳或幫忙做節目、直播等，這些紀錄也都還有留存，相信檢調單位搜集證據過程中，也都看得非常清楚，不知道媒體報導稱“抽佣”等方式帶風向輿論，到底是從哪裡來的？



黃瀞瑩批評，“天氣這麼冷，但還是有一顆很熱切的心，想透過媒體辦案、想透過媒體帶風向輿論，這到底是居什麼心？真的是居心叵測。”