劉泰廷：日焦慮特朗普就職尋求改善對中關係

中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月19日電（記者 方敬為）日本外務大臣岩屋毅傳出計劃於今年內訪華，正以12月25日與中國外交部長王毅會談為目標，與中方協調。中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷接受中評社訪問表示，日本對於明年美國共和黨籍總統當選人特朗普上任，感到程度上的焦慮，鑒於過去特朗普執政帶來經貿及外交戰略的衝擊，日本需要有所因應，改善與中國的關係是選項之一。



劉泰廷，中興大學國際政治學研究所博士，兼任興大當代中國研究中心研究員、日韓總合研究中心研究員等職，研究專長包括國際關係理論、國際政治經濟學、東亞國際關係、中國外交政策、兩岸關係等。



近來中日關係顯現緩和跡象，雙方相繼放寬旅遊簽證限制，日本外務大臣岩屋毅並傳出將於12月25日訪華。



針對中日關係變化，劉泰廷指出，隨著特朗普即將重返白宮，中日兩國面臨共同的外交挑戰，重建彼此關係的需求日益迫切。特朗普在其第一任期內的政策，對中國與日本均產生深遠影響。例如，日本曾受到提高駐軍安保費用及特朗普片面退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的衝擊，導致其外交戰略陷入困境。同時，中國在貿易戰中承受巨大壓力，雙方均對特朗普的單邊主義政策心存疑慮。



他提到，特朗普任內採取孤立主義路線，削減對全球公共財的投入，要求盟友分擔更多責任，對包括日本在內的國家產生不確定性影響，日本在觀察美國可能再次採取類似政策的情況下，選擇與中國改善關係，以降低風險。



劉泰廷指出，尤其中日經貿關係緊密，中國作為日本最大的貿易夥伴，在東亞地區具有重要影響力。根據2023年的統計，中日雙邊貿易額高達3700億美元，這種經濟互賴性為雙方合作提供了基礎。