屏東業界盼陸客　徐健銘嘆現在景氣真的很差

屏東縣旅行商業同業公會理事長徐健銘。（中評社 資料照） 中評社高雄12月19日電（記者 蔣繼平）上海市副市長華源17日在雙城論壇宣布，“上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市”。對此，屏東縣旅行商業同業公會理事長徐健銘接受中評社訪問表示，兩岸多交流是很好的事情，也對雙城論壇正向看待，但陸客到底能不能來，只能說“樂見其成”，感覺沒那麼快。出入境逆差嚴重，景氣真的很不理想，大家都很辛苦，他不禁嘆“每年200萬人次陸客，到底要不要？”



今年74歲的徐健銘在屏東市經營瑞安旅行社，已擔任過5屆的屏東縣旅行公會理事長，也曾是旅行業品質保障協會屏東縣辦事處主任，在業界是相當資深的老兵。



2024台北上海雙城論壇17日在晶華酒店舉行，上海副市長華源致詞釋出重大利多，將恢復上海陸客團赴台旅遊。



台“交通部長”陳世凱18日表示，“交通部”一向歡迎陸客來台旅遊，也希望陸方能解除政治上的限制，至於是否解除民眾赴陸旅遊禁團令，則會滾動式檢討。



對此，徐健銘認為，關鍵應該還是在陸委會，不管政策怎麼放行，最後陸客要進來台灣還是得申請入台證，加上今年旅行公會也已經串聯各縣市前往“交通部”陳情過，但最終都沒有解除“赴陸禁團令”，因此看起來雖然又變成焦點議題，但如同那句“滾動式檢討”，感覺沒有那麼快，只能再看看，關鍵還是在陸委會。

