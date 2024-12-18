季連成遭馬永成踢下　接手全民防衛韌性

米色上衣為馬永成。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／在“行政院”職司全民防衛韌性業務的“政務委員”季連成，僅上任7個月，突然無預警被換下，改由“國安會”諮詢委員馬永成接任。目前季尚未被安排其他職務。但當初賴清德借重他在“國防”、救災及全民防衛的專業接任政委，等於在跨部會建立全民防衛動員機制，取得賴授予的尚方寶劍，但又突然遭拉下馬，外傳他仍主張較強勢的“軍方主導思維”，反而與“國安會”要“全民動員”的想法相異，因此遭到陣前換降。



季連成是“行政院”有史以來任用的首位“退役將領”，由於曾擔任過後備動員處長，對於相關業務相當熟悉。而馬永成是昔日陳水扁核心幕僚，扁任內曾任“總統府”副秘書長，以謀略見長，近來受到賴清德重用。



根據《中時新聞網》分析報導，季連成因將領出身，作風較為個人主義與偏重軍事化，忽略了民進黨政府與地方政府協調與黨內人和的作法，因此引起不少“國安”層級人士不滿。



季連成忽略一點，民進黨政府要的不是真正會做事的人，而是要“聽話”且具“整合謀略”，消除外界異音的人。馬永成政治路上向來替老闆出謀劃策，且與卓榮泰相熟，更對社會防衛韌性業務能“上情下達”，自然是最好人選。



由於近年來美方對於後備軍人訓練以及“國土”防衛介入甚深，季連成對此自是相當熟捻，在擔任副謀總長時，與美方也有過深刻交流，美方多次力促台灣須加強全民防衛動員，“行政院”也成立全民防衛動員會報，因應各種情勢預做準備，今年5月季剛接任政委時，AIT理事主席羅森伯格、處長孫曉雅還專程前往“行政院”，並關切美方關注的全民防衛議題。顯見他受到美方重視之處。

