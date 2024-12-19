何思慎：陸遞橄欖枝　綠猶抱琵琶半遮面

輔仁大學日文系學術特聘教授何思慎接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月19日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日落幕，上海市副市長華源拋出“上海將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市”。輔仁大學日文系學術特聘教授何思慎接受中評社訪問表示，陸方已遞出橄欖枝，民進黨政府卻猶抱琵琶半遮面，他認為民進黨其實是想接住，但還在想若上海團客來台後，有什麼說法可把兩岸交流的負面問題都拋往在野黨身上。



何思慎表示，民進黨政府下的陸委會、海基會已去功能化，完全無法與對岸溝通，將問題丟給目前兩岸唯一官方管道的雙城論壇主辦方、中國國民黨籍台北市政府市長蔣萬安。但終究要搞清楚，執政的是賴清德，他認為民進黨想接住華源拋出的橄欖枝，卻猶抱琵琶半遮面。



何思慎，政治大學國際事務學院東亞研究所博士，歷任國際關係學會監事、當代日本研究學會理事、台灣大學日本語文學系兼任教授、輔仁大學外語學院日文系教授兼日本研究中心主任等。



何思慎指出，民進黨太壞，好的利益想全拿，卻還是要將負面的問題丟到國民黨身上，要了解大陸已有很多方面超越台灣，但民進黨卻沒自信，在兩岸交流方面，那就繼續屈居下風。民進黨只會搬出一堆意識形態及理由，其實台灣老百姓都聽不進去，請民進黨應在政治上好好解決民生觀光問題，兩岸不可能一刀切斷，民進黨現在當家做主，要負責把兩岸僵局打開。



何思慎向中評社說，陳水扁贏得2000大選時，執政第一任內的兩岸關係，也沒有現在賴清德執政那麼糟糕，現在可說是國共內戰結束以來，兩岸關係最壞的時候，以致台北、上海雙城論壇變成兩岸關係穩定與否的至要關鍵。



他說，他專長研究日本，比方中日關係即便有不好的時候，日本也會操作城市交流，用城市外交去彌補中日關係，且中日關係再怎壞，也沒現在兩岸關係壞，東亞地區也只有台灣跟大陸完全不對話、處於敵對。