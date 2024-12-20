何思慎：特朗普對日韓該收的保護費不手軟

輔仁大學日文系學術特聘教授何思慎接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月20日電（記者 張穎齊）日本首相石破茂11月尋求見美國共和黨總統當選人特朗普，遭婉拒吃了閉門羹，特朗普17日則公開稱很想見石破茂，美日關係受矚目。輔仁大學日文系學術特聘教授何思慎接受中評社訪問表示，特朗普雖會重視日本、韓國，但不會像現任民主黨總統拜登來得積極投入，較為消極。特朗普該收的保護費是不會手軟，且斤斤計較，倒是給中國大陸留下與日、韓改善關係的空間機會。



石破茂11月訪問南美時，尋求返國途中訪美，並想與特朗普舉行會談的機會，但特朗普陣營婉拒，稱特朗普就職前不與外國領袖會談。但近期被披露，特朗普夫婦有邀已故日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠到佛羅里達州住家舉行餐會，特朗普17日在自家開記者會被日媒問是否與石破茂見面時，特朗普稱很想見石破茂、並對石破懷有很大敬意。



何思慎，政治大學國際事務學院東亞研究所博士，歷任國際關係學會監事、當代日本研究學會理事、台灣大學日本語文學系兼任教授、輔仁大學外語學院日文系教授兼日本研究中心主任等。研究專長包括亞太國際關係、當代日本思潮、日本政治、日本外交（台日美中四邊關係）。



何思慎表示，特朗普夫婦與安倍昭惠見面，是因過去第一任內，與安倍晉三夫婦有私交，是故人的遺孀，因此特朗普表現出溫暖友情，但對於石破茂未來能不能與特朗普擁有好的溝通關係？這一點在日本許多人士看來是抱持質疑的態度，因石破茂長期以來被視為安全政策的專家，對於日本防衛自主的推動有著明確的立場。



何思慎向中評社說，石破茂在外交上比較沒那麼嫻熟，石破茂的英語能力、還有打高爾夫的能力弱，而特朗普是愛打高爾夫的。如今石破茂希望特朗普明年元月20日就職前能相見，特朗普雖之前給石破吃了閉門羹，但見了安倍昭惠，算是有釋出善意。當然對特朗普而言，美國在印太的戰略布局中，與日本、韓國的關係最為重要，美國在西太平洋布局，不能沒日本，不過美日關係，還是會遇到一些經貿匯率的問題，但應不會影響美日維持同盟的本質。



何思慎指出，由於特朗普對印太、東亞的戰略政策，並沒有新的說法，當然特朗普也不是第一次當總統，看得出特朗普的外交手法，是喜歡單刀赴會，不喜歡像民主黨拜登那樣搞多邊連結，因此美國對日、韓的用心及投入程度，不如拜登積極。