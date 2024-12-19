劉啓芳按讚雙城論壇　期盼兩岸和平

國民黨籍高雄市鳳山區誠義里里長劉啟芳肯定雙城論壇與同黨的台北市長蔣萬安。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月19日電（記者 蔣繼平）2024台北、上海雙城論壇歷經波折，17日終於在台北市落幕。國民黨組發會副主委、高雄市黨部副主委劉啓芳接受中評社訪問表示，看到“負重前行”真的很有感觸，很開心雙城論壇交流14年來沒有劃下句點，反而在蔣萬安手上畫出驚嘆號，兩岸交流不應該被扣帽子，要持續前進，呈現眾人對兩岸和平的期盼。



劉啓芳，1957年生，現任高雄市鳳山區誠義里里長，在高雄經營30年老字號“大牛牛肉麵”。也曾擔任中華兩岸人民和平交流協會理事長。



雙城論壇17日在台北舉辦，國民黨籍台北市長蔣萬安會中不忘對兩岸喊話，譬如“多一點對話，少一點對峙”、“多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄”、“多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯”。



劉啓芳表示，雙城論壇的意義除了城市間的觀摩交流，還有“雙城好、兩岸好”、“和平是可貴的”等意義在，尤其是目前僅剩唯一的官方交流管道，更顯得重要。對於一般基層老百姓而言，就是兩岸至少還有平台可以坐下來講話、吃飯，代表兩岸互動，就是那麼簡單。看到蔣萬安的表現，劉啓芳也豎起大拇指肯定。



看到“負重前行”四字特別有感觸，劉啓芳表示，地方政府做兩岸交流，就是城市交流單純的點對點，並不涉及到“國安”議題，但卻一直被扣帽子，越被陸委會打壓，新聞越做越大，弄到大家從不知道到全台都知道了，這代表民進黨是硬打的，執政黨與民意完全脫離，不然最後怎麼還是辦得起來。

