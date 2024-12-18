拚了！青鳥衝國民黨部串聯罷免雙北六藍委

現場串聯罷免藍委徐巧芯。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）挺綠民間團體“台灣經濟民主聯合”、“台灣公民陣線”發起“冬季青鳥在台北”抗議活動，今晚在中國國民黨中央黨部前集會，約500人到場。台下也有人舉牌在串連罷免藍委，對象包括葉元之、李彥秀、王鴻薇、張智倫、徐巧芯、羅智強等雙北市六位藍委。



“立法院”20日院會討論事項前三案的政治性都極強，分別是攸關罷免連署加嚴的《公職人員選舉罷免法》修正案、主張提高“釋憲”判決門檻的《“憲法”訴訟法》修正案，以及要求中央釋出財源的《財政收支劃分法》修正案。



呼應賴清德與民進黨的喊話，“台灣經濟民主聯合”、“台灣公民陣線”等民間團體對國民黨所推動的修法感到不滿，18日起連三天發起“冬季青鳥在台北”抗議活動，首場在國民黨中央黨部外集結。19日週四晚間則在“立法院”外濟南路集結，抗議國民黨團總召傅崐萁，舉行“討伐傅崐萁大遊行”繞行“立法院”。20日週五當天是“立法院”院會，青鳥從早上開始就會在“立法院”外濟南路集結，觀看院會議事直播。



今日晚間青鳥在國民黨中央黨部外的集會，除了台上抗議修法之外，台下也能看到有民團人士舉牌串連罷免藍委，對象包括藍委葉元之、李彥秀、王鴻薇、張智倫、徐巧芯、羅智強。



罷免口號也相當響亮，其中對李彥秀的罷免口號為“港湖除銹”，王鴻薇為“山除薇害”，張智倫為“倫刪立舒”，徐巧芯為“剷除黑芯”。

