蕭旭岑：綠用酸葡萄心態　傷害兩岸人民情感

馬英九基金會執行長蕭旭岑18日在桃園機場接受中評社訪問。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月19日電（記者 盧誠輝）馬英九18日再度率團訪問大陸，台北上海雙城論壇也在17日圓滿完成。馬英九基金會執行長蕭旭岑接受中評訪問表示，兩岸交流不畏寒冬仍熱絡往來，凸顯兩岸人民渴望交流的聲音，但現在執政的民進黨政府因為沒有能力處理兩岸關係，所以就用酸葡萄心態來意圖綁架多數台灣人民，並一再傷害兩岸人民情感。



蕭旭岑指出，台北市政府這次真的是忍辱負重在舉辦雙城論壇，因為大家都知道兩岸交流不能中斷，儘管民進黨政府不斷打壓且一直對外放話，但最後雙城論壇還是順利舉辦，國民黨籍台北市長蔣萬安這次算是頂住了壓力，圓滿完成任務，這對現階段的兩岸交流是很大的鼓舞。



他說，對於蔣萬安和台北市政府為了舉辦雙城論壇的努力和所受的委屈，他相當心有戚戚焉，因為馬英九基金會兩周前邀請陸生團來台，民進黨政府也同樣是小動作不斷，在在都顯示賴清德稱要讓兩岸健康交流的說法是假的，表面上說歡迎，私底下卻百般阻撓。



蕭旭岑提到，根據民調顯示，這次雙城論壇有高達72.1%的台北市民支持繼續舉辦，也有62.8%的台北市民認為舉辦雙城論壇對於減緩兩岸緊張關係有幫助，這都證明了大多數台灣民眾是支持兩岸交流的，個別的政治事件並不會影響大家推動兩岸交流的步伐。



蕭旭岑強調，現在衹有民進黨政府不希望兩岸交流，因為在民進黨執政下，兩岸交流幾乎已全部中斷，但許多地方政府還是靠著各自的不斷努力，繼續去推動並進行兩岸交流，而且彼此還能有一些官方層級的對話，這對台灣來說真的很重要。