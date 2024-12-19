鳳山這座山颱風後居然長高了　里長說原因

國民黨籍高雄市鳳山區誠義里里長劉啟芳指著鳳翔公園山頂，颱風後居然長高了。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月19日電（記者 蔣繼平）山陀兒颱風十月初襲台，高雄有超過2000棵樹木倒塌，為了清運大量的倒塌樹木，高雄有十處暫置場，鳳山的“鳳翔公園”是其中之一，也因此越堆越高，不過該公園早已停用，早期又是垃圾掩埋場，颱風後居然“長高”也成為熱議話題，對於大量堆置的樹木，高雄市政府預計今年底清運完成。



中國國民黨籍高雄市鳳山區誠義里里長劉啓芳的服務處就在鳳山溪河堤旁，椅在溪畔欄杆就可以看到鳳翔公園堆置的倒塌樹木。劉啓芳說，他在服務處泡茶聊天，這兩個月每天就看著“垃圾山”一天一天長高，棕色部分都是新堆出來的“山峰”，也看著怪手時不時挖來堆去，居民是希望要確實處理樹木，不要久置造成髒亂及安全問題。



對此議題，國民黨高雄市議員李雅靜上月底在議會質詢也提到，鳳翔公園土方共有76萬噸，其中可燃垃圾約30萬噸，清除費用初估新台幣15到18億元。當時高雄市副市長林欽榮也說明，鳳翔公園暫置樹木將於12月底前清運完成，未來以會比照高雄都會公園會進行綠色植披。



高雄市鳳山區凱旋路上的“鳳翔公園”，早期是垃圾掩埋場，後來飽和後封場，並改建為公園場域，但因為地處偏僻，加上後來因為底下的垃圾沼氣等因素，有安全疑慮而暫停使用。對當地居民來說，這裡是有名的“垃圾山”，最近成為倒塌樹木的堆置場而再被討論。



今年10月初侵襲台灣的山陀兒颱風，造成高雄路樹災情超過2500件，而高雄市政府為了清運，選定10個地點臨時放置，鳳翔公園也是其一，目前仍堆置大量樹木等待處理。