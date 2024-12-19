馬英九：渴望交流是真正的台灣主流民意

馬英九認為，兩岸中國人更有智慧用和平解決爭端。（中評社 張嘉文攝） 中評社哈爾濱12月19日電（記者 張嘉文）馬英九18日率領大九學堂20多位學員再次訪陸，首站抵達有冰城之稱的哈爾濱，下飛機隨即前往太陽島賓館和國台辦主任宋濤進行會面。馬英九在會中表示，過去幾年，不僅兩岸關係遭遇許多挑戰，國際關係更是急遽變化，從俄烏戰爭到中東地區的以哈戰爭，許多家園遭到砲火摧殘，必須忍受與親人分離的痛苦，更加深許多台灣民眾感受到“絕對不能打仗！”。



馬英九說，他堅信“戰爭沒有贏家，和平沒有輸家”，尤其台灣與大陸在過去幾十年的發展中，各自達成許多成就，兩岸的中國人，要比其他國家更有智慧，在共同的血緣、文化、歷史、情感，以及共同的政治基礎下，讓兩岸透過和平的方式解決爭端。



馬英九強調，深切期許未來兩岸應以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對“台獨”，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，兩岸互利共榮，攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸！



馬英九第3次率團訪陸，此次訪陸行程從18日到26日，19日將出席哈爾濱最盛大的海峽兩岸青年冰雪節，參訪太陽島冰雕博物館、冰雪大世界和侵華日軍731部隊罪證陳列館。21日則會轉往成都，預計將赴三星堆博物館、杜甫草堂博物館、都江堰水利工程、大熊貓繁殖中心等地參訪。

