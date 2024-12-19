中評關注：青鳥動起來　罷免潮撲向藍

主辦單位將國民黨團總召傅崐肖象改成皇帝裝扮，拉抬對藍營的仇恨值。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月19日電（記者 楊騰凱）“立法院”本週五將審查中國國民黨團提出的《公職人員選舉罷免法》修正草案，加嚴連署機制防範綠營啟動大規模罷免潮。藍委在會前64小時就到議場前排班要搶先進場掌握主導權，此次藍軍強硬備戰，通過修法的意志強烈，一甩“溫良恭儉讓”的懦弱形象，與綠營對峙到底。



明年“立委”就職滿一週年後，依規定可以啟動罷免，藍營為了防範大規模罷免潮，在“立院”推動選罷法修法，修法共分兩部分，第一部分是要求連署時應附上身分證影本，避免有心人士大規模抄寫罷免連署書，加嚴連署端的審查機制。第二部分則是在選罷法納入新規定，要求罷免票數應該大於該公職當選得票數，避免少數否決多數，提升罷免門檻。



目前第一部分加嚴連署的修法已經可以進行二讀、三讀，本週五院會很可能就會闖關通過修法，至於第二部分提升罷免門檻則還需要等待一個月的協商冷凍期，預計明年1月21日“立法院”本會期結束前才有機會闖關完成修法。



面對綠營的杯葛，藍軍也選擇強硬抗衡，例如16日內政委員會審查選罷法修法，藍委在走廊築起人牆，不讓綠委進入會議室，使召委徐欣瑩得以在藍委陪同下三分鐘完成初審，不讓民進黨團攪局。強硬推進議程的動作，連親藍媒體都認為太過“鴨霸”、“不顧立法品質”，此次國民黨的強勢態度，確實有傷害形象的反效果。



但是藍軍強硬的態度，事實上也反映著對明年罷免潮的龐大壓力，挺綠民間團體“台灣經濟民主聯合”、“台灣公民陣線”發起“冬季青鳥在台北”抗議活動，18日晚間冒著寒風在國民黨中央黨部外集結。台上主持人抗議修法，台下工作人員則高舉手板串聯罷免藍委的連署，雙北藍委多人被點名。

