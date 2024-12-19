於北辰罵漢奸　張延廷提告勝訴獲賠20萬

台空軍前副司令張延廷（右），退役陸軍少將、桃園市議員于北辰（左）。（中評社資料照合成） 中評社台北12月19日電／台空軍前副司令張延廷今年5月受訪表示，萬一台海發生衝突，台灣軍方只能撐4天，遭退役陸軍少將、無黨籍桃園市議員於北辰批評“漢奸”，張為此提告，相關判決於17日出爐，於需向張賠償新台幣20萬。對此，退役陸軍少將栗正傑昨天表示，看到於北辰和張延廷對簿公堂相當難過、感覺非常不好，這件事對軍方形象確實有影響。



張延廷今年5月在網路節目中被問到“若兩岸爆發軍事衝突，台軍能撐幾天？”時，他表示能撐4天之內，被於北辰批評“漢奸、台奸”，張事後以蓄意貶低專業形象等理由提告求償100萬元。而士林地院法官審理認定，“漢奸、台奸”等詞極具侮辱性，已超出言論自由所保障範疇，足以損害張延廷在社會上的評價，構成名譽侵權，因此判於北辰須賠償張20萬元。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑18日在廣播節目《歷史易起秀》表示，作為軍人，看到於北辰和張延廷對簿公堂後相當難過，因為大家都是軍人出身，於、張之間的官司鬧到大家都看到，“網內互打，感覺非常不好”，同時，這件事對軍隊的形象確實會有影響。



栗正傑直言，於北辰用“漢奸、台奸”這種牽涉到人身攻擊的字眼罵張延廷就是不對，“不管是學術理論、道德層面上面，都不該這樣子罵人”，他並批評，為了譁眾取寵、博聲量，於用許多外人不能接受的言論，換取同溫層的認同和支持，真的非常不應該。