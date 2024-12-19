通膨又破警戒線　鐘重發：台灣貧富差距加大

2024年11月CPI年增率。(圖:主計總處提供) 中評社台北12月19日電／台官方公布11月份消費者物價指數（CPI）年增率2.08%，又再度回升衝破警戒線，對此，空中大學講師鐘重發表示，整體而言，台灣貧富差距更大了，從近期的“五等分位的家庭財富差距”調查中，三十年來，高、低兩族群從16.8倍擴大至66.9倍，貧富的差距不但加大，而且中產階級大幅消失，有錢人以資本賺更多錢、累積更多財富，讓財富更加大幅集中在少數人的手中，而大多數的民眾反而都變窮、而且是很窮了。



鐘重發19日在《中國時報》發表評論指出，11月份的蔬菜漲幅19.43%，是近22個月來的新高。一般而言11月份的時序已進入冬菜盛產期，此時的高麗菜、蘿蔔、葉菜應該都相當便宜，但現在的高麗菜不但貴、而且很貴，平地高麗菜一斤（600公克）上看新台幣50元，一條一斤重蘿蔔也要30多元，小菜攤的葉菜不再如往年的一把15、20元，連最平常的地瓜葉和冬季最盛產的油菜花每把都要30元。現在不但菜貴，肉更貴，魚肉、雞肉、豬肉、牛肉的價格都在高檔，當今似乎衹有雞蛋吃得起。



鐘重發提到，近日常聽民眾有感說：“以前一千塊很好用，現在的一千塊到市場，還沒買到什麼東西就沒了”。11月份的外食費漲幅是3.06%，是近8個月來的新高；11月份的房租年增率是2.66%，增幅創342個月（28年5個月）的新高，民眾真的有感柴米油醬醋茶、食衣住行育樂和醫療、交通花費全都漲了。



鐘重發分析，雖說近年的薪水也年年有調漲，不過所有人都心知肚明的瞭解薪水的漲幅根本追不上物價，民進黨執政以來雖已連續8次調薪，但受薪族領到的薪水可實際買到的東西卻是年年減少。若再看到連夢裡都追不起的高房價，賺的錢乾脆多吃些進肚子裡至少安心許多，或許這就是越存不了錢的民眾卻越捨得吃外食、吃好料的緣由，讓外食餐費漲幅又比整體的通膨還要高的緣故。

