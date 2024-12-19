高雄市長最新民調　郭正亮驚潘孟安這麼低

潘孟安（左）曾擔任賴清德（右）2024大選競選總幹事。（中評社 資料照） 中評社台北12月19日電／民進黨籍高雄市長陳其邁將在2026年卸任，民進黨內對於高雄市長大位虎視眈眈。根據《信傳媒》17日公布最新民調，在7名可能的綠營人選中，民進黨“立委”林岱樺以16.4%遙遙領先。對此，前“立委”郭正亮表示，這份民調讓他最意外的是，“總統府”秘書長潘孟安衹有8.1%，他是全台政治明星，怎麼會這麼低！



民進黨在高雄市擁有強大優勢，多名綠委爭取2026高雄市長黨提名，傳出賴清德屬意曾任屏東縣長的府秘書長潘孟安參選。



《信傳媒》17日公布2026高雄市長民調，在民進黨內最可能參選者的支持度，從高到低依序是，林岱樺16.4%、賴瑞隆10.1%、黃捷8.4%、潘孟安8.1%、許智傑8.0%、邱議瑩5.9%、許銘春不到1%。另外有29.4%沒意見、13.1%都不支持。



根據台媒報導，郭正亮18日在《下班瀚你聊》談到民進黨內高雄市長人選民調，他認為，《信傳媒》的民調是復選式，而不是互比式民調，這種就是問“大家都出來選，你支持誰”不可能有這種民調。民進黨也沒有做互比，而是做對比式民調。不過對於這份民調，讓他最意外的是潘孟安衹有8.1%支持度。



郭正亮分析，潘孟安是全台明星等級的，可是在民調上居然只拿到這樣的支持度。他接著分析民進黨內人選，論年紀，綠委邱議瑩、許智傑、林岱樺都是最後一次機會了，他們已經做了很多屆“立委”，再加上民進黨在高雄市長連任機率很高，所以年紀都要往前算8年。這名單內就屬綠委賴瑞隆51歲，最年輕，所以就是年輕的先讓，許、邱、林都不可能讓。



郭正亮透露，先前曾傳出一份對比式民調，林岱樺的民調還是最高，大概有著4成多的支持度，前“勞動部長”許銘春衹有26%，這是比較貼近真實的民調數字。



至於2026年桃園市長選舉，郭正亮指出，民進黨人選可能是綠委王義川。王義川的責任區雖然在金門，但他不可能在金門選。因為他說大陸高鐵沒有靠背，金門人都知道這事。



《信傳媒》該份民調調查單位為佳興智慧科技股份有限公司，辦理時間為12月9日至12月13日進行市話調查。調查範圍涵蓋高雄市38個行政區，調查對象：設籍於調查範圍內、年滿20歲的民眾。樣本規模：成功抽樣966人，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.15%7.。抽樣方式：依公告電信號碼前五碼分層抽樣，加尾數四碼隨機抽取樣本。