綠委繼續抗議選罷法　內政委員會再度空轉

藍召委徐欣瑩請假，綠委不同意推代理主席，內政委員會無法開會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團16日在“立法院”內政委員會只花3分鐘就通過《公職人員選舉罷免法》修正草案初審，綠營對此不滿，連日在內政委員會杯葛議事。今日因國民黨籍召委徐欣瑩身體不適，藍營盼推藍委黃建賓代理會議主席，但綠委不買單，委員會上午再度陷入空轉。



“立法院”內政委員會16日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。藍營當天在走廊築起人牆擋住綠委，讓召委徐欣瑩率藍委在會議室內審查，只花了3分鐘就讓修正草案完成初審送出委員會。事後綠營對無法參與審查大表不滿。



18日內政委員會開會，審查“客委會”預算，由於依規定會前要確定16日會議議事錄，綠營當天出手霸佔主席台杯葛，以防16日通過選罷法初審的議事錄獲得確認，徐欣瑩前來溝通無效，使當天會議停擺一上午。



19日內政委員會開會，由於徐欣瑩身體不適，藍營盼推黃建賓代理會議主席，綠營不買單，雙方爭執不下，最後藍委暫時先退場，使內政委會上午再度陷入空轉。