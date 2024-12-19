藍質疑M1A2T是翻修車　顧立雄：絕對不是

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃筱筠）台灣向美國採購的首批38輛，宣稱“地表最強”的M1A2T戰車已運返台灣。中國國民黨“立委”馬文君質疑，台灣買的這批M1A2是翻修件，射控還是類比式。台“國防部長”顧立雄今天受訪強調，昨天陸軍參謀長說明很清楚，“絕對不是翻修車”，這是要適應台灣作戰環境，以台灣作戰環境客製化，設備都是新的，跟現役版本都相同。



“立法院”“外交及國防委員會”19日繼續審查“國防部”2025年度相關預算，部長顧立雄受邀列席。



對於藍委馬文君的質疑，陸軍參謀長陳建義昨天說明，M1A2T採數位射控系統，不過基於台灣使用習慣，M1A2 SepV3採用的指控式設計改為按鍵式設計。



至於潛艦自製後續艦，藍委強調等作戰需求之後編列。顧立雄說，作戰需求經過評估就是7艘，昨天在“立院”說明，會分階段籌建，以2、3、2的方式進行籌建。對外宣示做7艘決心，但跟台船簽約是2、3、2簽約。第一階段簽約兩艘，再看後續潛艦應該有的精進作為，還是希望“立院”能夠支持。



“天下第一營”憲兵211營今年8月才爆出“共諜”案，近日又傳出有一名負責“總統”維安的保六警官，涉嫌將賴清德的不公開行程外流給民間友人。檢方調查之後，依洩密、國家機密保護法等罪嫌將他聲押並獲得裁准。



對此，顧立雄表示，中國擴張、滲透無所不在，會加強官兵保防意識，211營也是官兵檢舉。事實上看得出來我們保防意識是有的，當然會持續強化保防作為以及對官兵宣導，會不斷強化對於中國可能滲透作為來進行反制。