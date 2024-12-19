內委會再爆衝突　綠不滿藍代理召委佔主席台

綠委們拿著標語高喊“國民黨不僅搞戒嚴，還搞政變！”（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月19日電（記者 俞敦平）“立法院”內政委員會因為修訂選罷法的爭議持續延燒，今日召委代理問題再度引發藍綠激烈衝突，雙方在程序與權力問題上互不相讓，場面混亂不堪。從周一的《公職人員選舉罷免法》一分鐘初審，到昨日下午的議事錄爭議，再到今日“客委會”預算的審查，內委會已成近期朝野角力的主戰場。



內政委員會16日審議《公職人員選舉罷免法》修正草案時，國民黨以快速程序將法案初審通過，整個過程僅耗時一分鐘。民進黨籍“立委”因未能進入會場參與審查，對程序正義提出質疑，指控國民黨“搞戒嚴”，甚至形容當天的會議是一場“黑箱操作”。國民黨籍的“立委”則強調審議過程依法進行，民進黨的抗議純屬“不認輸”。此事件成為本周衝突的導火線，民進黨要求重新審查選罷法，國民黨則堅持審議結果有效，雙方僵持不下，衝突氣氛逐步升高。



18日下午，內政委員會再度爆發爭議，起因是民進黨要求議事人員重新確認周一的議事錄內容是否符合程序，但國民黨以人數優勢通過相關報告，拒絕重審。民進黨批評國民黨“逼迫議事人員製作違法報告”，國民黨則反擊綠營“製造混亂”，阻礙議程進行。



在此情勢下，內政委員會的審議工作幾乎陷入停擺。即使今日預計審查的“客委會”預算屬於相對低爭議議題，雙方依舊因程序問題激烈爭吵。今日，內政委員會本應進行常規預算審查，卻因國民黨籍召委徐欣瑩臨時請假，指派同黨“立委”黃建賓代理主持，再次掀起波瀾。民進黨“立委”認為，召委代理應先與另一召委達成共識，指責徐欣瑩未經會議同意便隨意指派代理，嚴重破壞國會議事規則。



民進黨籍的“立委”們在會場高喊：“國民黨不僅搞戒嚴，還搞政變！”並指責黃建賓的行為是“竊佔主持席位”認為其行為“沾汙主持人身份”，並痛批國民黨搶奪議事權力。