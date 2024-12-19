綠結合罷韓召集人開講　批藍營荒謬修法

綠委林楚茵、Wecare高雄發起人尹立、綠委李柏毅。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃筱筠）國民黨明天將在“立法院”院會闖關選罷法等案，民進黨籍“立委”今天再度請來2019年罷免時任高雄市長韓國瑜召集人尹立召開記者會，痛批國民黨要闖關選罷法是沒收人權權利。尹立說，從1949年以來罷免案就約有7案成立，但罷免通過衹有前高雄市長韓國瑜、前“立委”陳柏惟以及前桃園市議員王浩宇，且這7案多是國民黨提出的罷免，國民黨現在竟然說這些都是報復性罷免，還要提高罷免門檻，這是國際級荒謬修法。



針對國民黨將修法提高罷免門檻，民進黨結合獨派與親綠團體展開大動員，本土社團18日集結宣布啟動“2025全台大罷免”行動，特別點名國民黨“立委”羅廷瑋，在第一波名單中。



民進黨籍“立委”林楚茵、王義川、李柏毅及Wecare高雄發起人尹立今日召開記者會，譴責國民黨將成為再次沒收罷免權的歷史罪人，“罷免連署須附身分證影本”與“通過票數需大於當選票數”都是全球唯一的荒謬，將讓台灣淪為國際笑柄。



林楚茵指出，國民黨“立委”封鎖“立法院”內政委員會會議室，火速通過提高罷免門檻的《公職人員選舉罷免法》草案，引發外界批評與質疑，緊接著將另一案“罷免連署須附身分證影本”的選罷法等爭議法案排入本周五院會議程。



對於民進黨號召黨公職加入反對選罷法活動，媒體詢問過去民進黨過去都說這些活動是自發性，這次怎麼會呼籲參與？王義川表示，這次活動是律師賴中強等民間社團發起的運動，參加活動的黨公職是“自由參加”，而且不能穿競選背心、職稱、競選旗幟，“這不是民進黨的場，是公民團體的場，我們是響應參加”。



王義川說，所有活動進行、演講、繞行方式等，都依照主辦單位發起指揮，我們不宜介入這個活動統籌。



林楚茵表示，成為“立委”之前，我們是台灣公民，要守護是台灣民主，身為公民一份子，當然認同民進黨呼籲大家一起參與，我們不能置身事外。



王義川痛批，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁昨天在協商講得非常清楚，他們沒有要協商，他們禮拜五就是要讓選罷法強行闖關。同樣是透過連署成案的公投就沒有要求附身分證影本，附身分證影本的心理門檻很高，而且詐騙集團可以在路邊謊稱收罷免連署，收集到民眾的身分證拿去胡作非為，這種全球唯一的限制衹有國民黨想得出來，“他們就是要消滅罷免。”