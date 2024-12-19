綠委霸占主席台癱瘓議事　藍委強烈譴責

高金素梅（左一)與藍委們召開記者會，痛批民進黨破壞議事進程與民主機制。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月19日電（記者 俞敦平）藍綠“立委”今早在“立法院”內政委會爆發衝突，藍委與無黨籍“立委”高金素梅召開臨時記者會譴責民進黨多次癱瘓議事，導致“客委會”預算審查受阻。他們強調，國民黨籍召委徐欣瑩因健康問題請人代理主持會議完全合理，卻遭民進黨無理阻撓，甚至被指控企圖“政變”。中國國民黨籍的“立委”們痛批民進黨的作為損害議事進程與民主機制。



內政委員會近日因選罷法修訂爭議成為朝野激烈攻防的主戰場。今日上午再度爆發激烈衝突。衝突過後，藍營“立委”及無黨籍“立委”高金素梅召開臨時記者會，強烈譴責民進黨阻礙議事進行，導致“客委會”年度預算的答詢無法順利展開。



原本要代理今日召委的藍委黃建賓表示，因為徐欣瑩健康狀況不佳，昨晚委託他代為主持今日會議，這本是符合議事程序的安排。然而，他指責民進黨委員從早上就採取癱瘓策略，霸佔主席台，阻礙會議正常進行。他批評民進黨不僅無視程序規範，更將個人健康問題作為攻擊的工具，令人遺憾。



藍委王鴻薇則指出，民進黨在內政委員會癱瘓議事已非首次，從上個會期至今，已發生五次類似情況。她強調，徐欣瑩因健康原因無法主持會議，委託黃建賓代理完全合理合法，但民進黨卻不顧事實，以程序爭議為由，破壞議事秩序，甚至指控國民黨企圖“政變”。她認為，這種行為根本是在阻礙“客委會”年度預算的審查，損害全體客家鄉親的權益。



藍委牛煦庭則強力譴責民進黨委員今日大批到場，甚至連黨團三長都現身內政委員會，意圖通過占領主席台與麥克風製造混亂。他回憶，昨日下午的內委會會議，民進黨甚至未到場完成應有的程序，並將官員請走，導致預算審查被迫中斷。他直言，民進黨這種癱瘓議事的行為毫無正當性，反而顯示其“做賊喊捉賊”的矛盾作為。



藍委們在記者會中不約而同地將責任指向民進黨，認為其不斷阻撓預算審查，不僅傷害內政委員會的運作效率，更損及整體民主機制的運作。