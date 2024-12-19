三大修法拚場最後24小時　藍委堅守議場

19日上午輪值駐守議場的是藍委陳菁徽。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團預計明日將在院會闖關三大政治性法案，包括加嚴罷免連署的《公職人員選舉罷免法》，要求“行政院”釋出財源的《財政收支劃分法》及提高“釋憲”判決門檻的《“憲法”訴訟法》。國民黨“立委”今日上午繼續駐守議場大門，確保能搶先進入議場。



“立法院”周五院會討論事項前三案的政治性都極強，分別是攸關罷免連署加嚴的《公職人員選舉罷免法》修正案、主張提高“釋憲”判決門檻的《“憲法”訴訟法》修正案，以及要求“中央”釋出財源的《財政收支劃分法》修正案，屆時朝野很可能將爆發激烈攻防衝突。



挺綠民間團體“台灣經濟民主聯合”、“台灣公民陣線”發起“冬季青鳥在台北”抗議活動，昨晚動員千人圍中國國民黨中央黨部，今晚將在“立院”外舉行晚會，明日院會當天，青鳥預計會在“立法院”外集結，抗議藍軍修法。“立法院”內外都很不平靜。



藍委自17日晚間開會前64小時就在議場前紮營備戰，要在星期五議場開門後搶先入場守護主席台，確保議事可以順利進行。



今日上午輪值駐守議場的是藍委陳菁徽，今日夜間將派出藍委徐巧芯、林沛祥、牛煦庭、羅智強、黃建賓、吳宗憲等6位大將死守到最後一刻。距離明日院會開議只剩下最後不到24小時，藍軍不敢鬆懈。